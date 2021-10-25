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Шоу-бизнес
"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты

"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты

В последнее время в жизни поющей ведущей наступили не самые простые времена. Недавно она потеряла голос.
прочитано 2691 раз

Всем известно, что Ольга Бузова крайне много работает. Артистка постоянно выходит на связь с публикой и показывает, что происходит. Многие поклонники интересуются, как ей удается работать круглые сутки и при этом хорошо выглядеть. Однако нередко дива дает понять, к чему приводит такой ритм жизни.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несколько дней назад стало известно, что звезда потеряла голос. Об этом она сама сообщила в личном блоге. Больше всего Ольга переживала из-за своего концерта, который должен был состояться в столице. Специально ради программы она начала заниматься танцами на шесте и демонстрировала определенные успехи в этом направлении.

Ольга Бузова указала, что пошла к врачу и активно лечится. Работать при этом она не перестала. Накануне в жизни знаменитость произошло еще одно значимое событие. Ей предоставили честь открыть Чемпионат мира по боксу в Сербии. В своем личном блоге поющая ведущая отметила, что крайне любит бокс и спросили, понравилось ли поклонником ее выступление.

Многие оставили крайне теплые отзывы об образе и исполнении ведущей. Другие же просто обрушили волну негатива на нее. "Кровь из ушей", "Оля, какая тебе "Катюша"? Самой не стыдно", "Просто испанский стыд", "Бузова, уйди со сцены, роди ребенка", "Сколько можно", "Тошнит, сейчас вырвет", – возмутилась публика.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 08:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Путаны
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У нас девочки элитные работают, арбузики супер !!!!!!!!!............пердофил пугачева-отдыхай !!!!!!!!!!! хи-хи-хи-хи-хи
Путаны
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пугачева поздновато собралась в 73 года в проститутки..............сойдёт за половую тряпку на пороге дома терпимости ! ееееееееееее!!!!!!!!!!!!
девки
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.
Пиарщик или опять этот армянин из госдумы ,откуда взялся не понятно ,каки,пролез тварь ,ведь даже нет про него никаких сведений Уберите мерзость своих алкоголиков,что пишут дрянь,они что хотят добиться своим тупизмом все отвратительно НЕ смешно и никак не унижает любимую Пугачеву а так же только больше отвращает от грязной проститутки твари бузово
Мисс Вселенная !!!!!!!!!!! еееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!
депутаты
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.
Пиарщик или опять этот армянин из госдумы ,откуда взялся не понятно ,каки,пролез тварь ,ведь даже нет про него никаких сведений Уберите мерзость своих алкоголиков,что пишут дрянь,они что хотят добиться своим тупизмом все отвратительно НЕ смешно и никак не унижает любимую Пугачеву а так же только больше отвращает от грязной проститутки твари бузово
Госдума-Рулит..................хочешь к нам пугачара ?..............половой тряпкой на порог .......хи-хи-хи-хи-хи
Мужчины
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Тудор Тудоваки
Ольга везде преуспела а со временем пойдет и в образование -- Светить всегда, светить везде, голыми ягодичками.
да Игоревне есть чем светить!!!!!...............а вот у 73-<цензура> летней жжопы пугачевой- складки как у крокодила...................завидуй арбузикам Игоревны- пугачара ....еееееееее!!!!!!!!!!!!
.
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Пиарщик или опять этот армянин из госдумы ,откуда взялся не понятно ,каки,пролез тварь ,ведь даже нет про него никаких сведений Уберите мерзость своих алкоголиков,что пишут дрянь,они что хотят добиться своим тупизмом все отвратительно НЕ смешно и никак не унижает любимую Пугачеву а так же только больше отвращает от грязной проститутки твари бузово
Тудор Тудоваки
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пугачевой разбили рыло, отрезали уши и спросили :как она относится к Ольге Бузовой ? и она заговорила :
и"Ольга Бузова – глубокий и мудрый человек. Такие люди часто достигают уважения и признания. У Ольги пытливый ум, не пропускающий ни одной мелочи. Девушка имеет собственное мнение по любому вопросу – именно такие качества смогли бы привнести что-то полезное в сфере образования. К ее достоинствам можно отнести огромную работоспособность, щепетильность, самоотдачу, преданность долгу, умение доделать все до конца"
Ольга везде преуспела а со временем пойдет и в образование -- Светить всегда, светить везде, голыми ягодичками.
психиатр
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а мы -продолжаем лечение пугачевой
авторитеты
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Игоревна-Вперёд !!!!!!.....Или в Госдуму или в Министерство Образования !!!!!!!!........а можно и будучи Депутатом- курировать Министерство Образования
пугачевой разбили харю и отрезали язык е-еееееее !!!!!!!!!!
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Губерниев залил пугачевой в жжопу-бутылку водки ..........., это да,!!!!!!!!!!
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