"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты

Всем известно, что Ольга Бузова крайне много работает. Артистка постоянно выходит на связь с публикой и показывает, что происходит. Многие поклонники интересуются, как ей удается работать круглые сутки и при этом хорошо выглядеть. Однако нередко дива дает понять, к чему приводит такой ритм жизни.
Несколько дней назад стало известно, что звезда потеряла голос. Об этом она сама сообщила в личном блоге. Больше всего Ольга переживала из-за своего концерта, который должен был состояться в столице. Специально ради программы она начала заниматься танцами на шесте и демонстрировала определенные успехи в этом направлении.
Ольга Бузова указала, что пошла к врачу и активно лечится. Работать при этом она не перестала. Накануне в жизни знаменитость произошло еще одно значимое событие. Ей предоставили честь открыть Чемпионат мира по боксу в Сербии. В своем личном блоге поющая ведущая отметила, что крайне любит бокс и спросили, понравилось ли поклонником ее выступление.
Многие оставили крайне теплые отзывы об образе и исполнении ведущей. Другие же просто обрушили волну негатива на нее. "Кровь из ушей", "Оля, какая тебе "Катюша"? Самой не стыдно", "Просто испанский стыд", "Бузова, уйди со сцены, роди ребенка", "Сколько можно", "Тошнит, сейчас вырвет", – возмутилась публика.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!