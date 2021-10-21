"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость

28 октября в столичном зале Crocus City Hall должно было состояться грандиозное шоу певицы под названием "Вот она я". Этот концерт был очень важен для Ольги Бузовой. Долгое время она готовила свои номера, не жалея сил, в процессе потеряла голос, но даже тогда не остановила работу над шоу.
Теперь же стало известно, что в связи со стремительно ухудшающейся эпидемиологической ситуацией со следующей недели власти Москвы вводят новые ограничения в столице. У певицы не осталось выбора – ей пришлось отменить концерт.
"Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это," – заявила Бузова в своем инстаграм-аккаунте.
Артистке очень тяжело далась эта новость, она страдает, но просто не может подвергать опасности своих поклонников. Бузова пообещала, что ее шоу обязательно состоится в следующем году и все приобретенные билеты будут действительную в новую дату, которую она объявит в скором времени.
Поклонники и звездные коллеги как могли поддержали Бузову в комментариях. Ирина Дубцова вспомнила, что и она была в подобной ситуации, когда все площадки закрыли буквально за два дня до ее концерта. Подписчики согласились с тем, что самое важное сейчас – это здоровье и безопасность людей, а концерт Ольги Бузовой еще обязательно состоится, когда ситуация нормализуется.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова взвыла из-за неспособности родить.
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