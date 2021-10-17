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Шоу-бизнес
"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным

"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным

Журналистка Ксения Собчак готова отстаивать свое детище.
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Журналистка Ксения Собчак выпустила картину о священнике Романе Степанове "Исповедь бунта". Расследование знаменитость опубликовала на ютуб-канале "Осторожно, Собчак!".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Роман Степанов – довольно скандальная персона. Широкую известность он получил, когда призвал глав РПЦ обнародовать декларации о налогах. Общаясь с Собчак, Степанов рассказал об эпизодах насилия над детьми, а также случаях употребления наркотиков.

Фильм раскритиковал ведущий Владимир Соловьев. Работа коллеги вызвала у теледеятеля возмущение. Он назвал расследование "подделкой". Соловьев подчеркнул, что Собчак не имела права публиковать "мерзость" о церкви после того, как Бог "спас" ее от смерти в недавнем ДТП. Владимир подчеркнул, что такой же точки зрения придерживаются многие его знакомые.

Ксения Собчак не стала отмалчиваться. Она ответила всем тем недовольным, кто считает, что она очернила церковь.

"Оскорбление чувств верующих в нашем последнем фильме видят те, кто его точно не смотрел, или смотрел на перемотке, или отрицает действительность, или отрабатывает бабки. Потому что выводы про ОНИ ОЧЕРНЯЮТ ЦЕРКОВЬ это прям вот базарное тупое кликушество. Ну конечно, мы не очерняем церковь и уж точно никого не оскорбляем", – высказалась телеведущая в лином инстаграм-аккаунте.

Ксения подчеркнула, что не пыталась задеть кого-либо. Она рассказывала о закрытой структуре, в которой, как это часто бывает, "есть свои подводные камни". По словам Собчак, ее фильм открыто говорит о проблемах РПЦ и называет вещи своими именами.

"Просто так уж у нас исторически сложилось: конкретно в этой ситуации, конкретно в отношении этого института проблемы принято не замечать, замалчивать и утаивать. Новость о расследовании во Франции, во время которого были выявлены тысячи священников-педофилов, обсуждали на днях все. А давно вы слышали о действительно больших и честных расследованиях у нас?" – резюмировала Ксения.

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Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2021, 18:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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