На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина

Адвокат ставшего недавно вдовцом российского шоумена Прохора Шаляпина призвал поклонников прекратить поливать его грязью. Многие не верят в то, что Прохор действительно похоронил жену-миллионершу из Канады и считают историю выдуманной ради пиара.
Напомним, в сентябре Прохор Шаляпин сообщил трагическую новость: его жена Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Женину госпитализировали сразу после свадьбы. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, вскоре женщину подключили к ИВЛ. Однако лучше женщине не становилось. Позже она впала в кому, из которой так и не вышла.
Многие уверяют, что Дэвис на самом деле жива. Адвокат Александр Бенхин прокомментировал информацию.
"У меня есть доказательство того, что супруга Прохора Шаляпина умерла", – заявил правозащитник.
Он отметил, что доказательства смерти женщины находятся в открытом доступе. На портале адвокатской палаты в провинции Онтарио написано, что Татьяна, которая владела сетью адвокатских контор, умерла.
Помимо этого адвокат привел ее один аргумент. Он рассказал, что нашел коллегу Дэвис по имени Бобби Олсен. Я написал ей, она ответила, что, к сожалению, Татьяна умерла. По словам адвоката, люди, имеющие высокий статус, не будут рисковать и врать.
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