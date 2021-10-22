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Шоу-бизнес
На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина

На самом деле жива: адвокат раскрыл карты о жене Шаляпина

Адвокат Прохора Шаляпина привел неопровержимые доказательства об истории о смерти жены шоумена.
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Адвокат ставшего недавно вдовцом российского шоумена Прохора Шаляпина призвал поклонников прекратить поливать его грязью. Многие не верят в то, что Прохор действительно похоронил жену-миллионершу из Канады и считают историю выдуманной ради пиара.

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Напомним, в сентябре Прохор Шаляпин сообщил трагическую новость: его жена Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Женину госпитализировали сразу после свадьбы. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, вскоре женщину подключили к ИВЛ. Однако лучше женщине не становилось. Позже она впала в кому, из которой так и не вышла.

Многие уверяют, что Дэвис на самом деле жива. Адвокат Александр Бенхин прокомментировал информацию.

"У меня есть доказательство того, что супруга Прохора Шаляпина умерла", – заявил правозащитник.

Он отметил, что доказательства смерти женщины находятся в открытом доступе. На портале адвокатской палаты в провинции Онтарио написано, что Татьяна, которая владела сетью адвокатских контор, умерла.

Помимо этого адвокат привел ее один аргумент. Он рассказал, что нашел коллегу Дэвис по имени Бобби Олсен. Я написал ей, она ответила, что, к сожалению, Татьяна умерла. По словам адвоката, люди, имеющие высокий статус, не будут рисковать и врать.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 17:03 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость879956
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Царствие небесное Татьяне Дэвис. Очень красивая, приятная на вид женщина была, Какое сравнение с деревенской пианисткой. Жаль, что так рано ушла, еще молодая женщина.
гость
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Прекратите балаган! Если умерла бедная женщина-Царствир ей небесное.
А прошка столько врал и выносил всё это на публику, зарабатывая на доверчивых людях, что уже трудно поверить, правдива ли и эта любовь.
И ещё хочется вынести презрение его мамаше, которая подыгрывает дебильному, алчному дураку сыну.
Надеемся, что это было их последнее появление в непристойных шоу.
1

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