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Шоу-бизнес
Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян

Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян

Недавно Андрей Макаревич сорвался на тех, кто отказался от прививки. Леонид Агутин поддержал его.
прочитано 1051 раз

Лидер группы "Машина времени" обозвал всех, кто не решается сделать прививку, "упертыми баранами". Макаревич не стеснял себя в выражениях и жестко раскритиковал таких людей. Россияне обиделись на его выпад и посчитали такие оскорбительными.

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Андрей Вадимович Макаревич музыкант

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Андрей Макаревич уверен, что коронавирус в России распространяют именно те, кто не делает прививку. Такое мнение он выразил на своей странице в "Фейсбук". Многие поклонники уверены, что такое заявление противоречиво.

В хамоватой манере Андрей Макаревич взвалил на антипрививочников вину за банкротство точек общепита и близость локдауна, а также за отмену концертов.

Россияне в ответ не его тираду вывалили массу критики, обвинив его в грубости. Извиняться Макаревич не стал, как бы настойчиво его к этому ни призывали. Впрочем, кое-кто из россиян поддержал Макаревича.

"Между "непонятной жижей" и смертью конечно я выберу жижу. И, если потом у меня вырастет хвост, ничего страшного, как-нибудь это обыграем. Андрей Макаревич конечно резковат был, но по сути верно", – написал фолловер.

Певец Леонид Агутин неожиданно поддержал коллегу. В комментариях к публикации он отметил, что уже получил первую дозу вакцины и ждет вторую. Артист пожелал всем поскорее привиться, чтобы остановить четвертую волну распространения коронавируса. Он уверен, что только так в России модно остановить эпидемию.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 15:23 Источник: "Фейсбук" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость874108
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Ладно бы от отказа от вакцинации страдали лишь сами антиваксеры! Но у скольких людей жизнь летит в тартарары - теряется или ограничивается работа, снижаются или исчезают доходы! Банкротится бизнес, государство теряет налоги, которые шли, в том числе, на социальные программы. Многие из-за резкого увеличения заразившихся, не всегда могут вовремя получить необходимую медицинскую помощь, так как медики должны выхаживать заболевших. Вот и получается, пока одни встают в гордую позу, страдают другие! Хотят жить по своим правилам, пусть покупают свой остров, а в социуме нужно считаться с другими!
Гость874007
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Гость882297
Вы просто глупец- когда начнете болеть СПИД ,рак то вспомните совй комент!
причем тут спид и рак???? подохнуть без прививки проще. а вам желаю здоровья, хоть и несете бруд
Дато
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Как легко зомбировать народ, превратив его в стадо баранов. Старый, из ума выживший кролик Макаревич- проститутка: и нашим и вашим. Как быстро он меняет свои принципы. Два года назад из уст старого жида лилась диарея другого окраса.
Гость875096
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Макаревич- прав! В первый раз с ним соглашусь!!
Гость882297
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Гость874007
на этот раз я с ним согласен! про жижу, конечно, завернул. это нормальная проверенная вакцина, которая спасает жизнь. меня тоже бесят тупые антиваксеры
Вы просто глупец- когда начнете болеть СПИД ,рак то вспомните совй комент!
Гость882276
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Я, за прививки. Но, думаю это не самое главное. Правительству необходимо ограничить перемещение внутри страны, а самое главное наглухо закрыть границу, на всех направлениях, лет на пять. Если после этого в мире будет всё нормально, можно открыться, нет продлить ограничения.
Гость874007
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на этот раз я с ним согласен! про жижу, конечно, завернул. это нормальная проверенная вакцина, которая спасает жизнь. меня тоже бесят тупые антиваксеры
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