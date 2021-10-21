Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян

Лидер группы "Машина времени" обозвал всех, кто не решается сделать прививку, "упертыми баранами". Макаревич не стеснял себя в выражениях и жестко раскритиковал таких людей. Россияне обиделись на его выпад и посчитали такие оскорбительными.
Андрей Макаревич уверен, что коронавирус в России распространяют именно те, кто не делает прививку. Такое мнение он выразил на своей странице в "Фейсбук". Многие поклонники уверены, что такое заявление противоречиво.
В хамоватой манере Андрей Макаревич взвалил на антипрививочников вину за банкротство точек общепита и близость локдауна, а также за отмену концертов.
Россияне в ответ не его тираду вывалили массу критики, обвинив его в грубости. Извиняться Макаревич не стал, как бы настойчиво его к этому ни призывали. Впрочем, кое-кто из россиян поддержал Макаревича.
"Между "непонятной жижей" и смертью конечно я выберу жижу. И, если потом у меня вырастет хвост, ничего страшного, как-нибудь это обыграем. Андрей Макаревич конечно резковат был, но по сути верно", – написал фолловер.
Певец Леонид Агутин неожиданно поддержал коллегу. В комментариях к публикации он отметил, что уже получил первую дозу вакцины и ждет вторую. Артист пожелал всем поскорее привиться, чтобы остановить четвертую волну распространения коронавируса. Он уверен, что только так в России модно остановить эпидемию.
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