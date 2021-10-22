"Можно ожидать всего": испугавшийся бывшей жены Солнцев нанял охрану

Совсем недавно Гоген Солнцев развелся с Екатериной Терешкович, но уже активно готовится к новой свадьбе.

Бракосочетание эпатажного артиста состоится уже на будущей неделе – 27-ого октября. Сначала молодые отправятся в ЗАГС, а потом будут праздновать торжество в одном из лучших ресторанов столицы. Сейчас Гоген Солнцев тщательно продумывает все детали предстоящего праздника и уже даже закупил десять килограммов черной икры, ведь вторая в жизни свадьба – это не шутка.

При этом мужчина продолжает сохранять главную интригу – личность своей невесты. Имя своей возлюбленной Солнцев хранит в тайне и покажет избранницу общественности лишь на церемонии бракосочетания.

Беспокоит мужчину сейчас лишь то, как поведет себя его бывшая жена, известная своей несдержанностью. Шоумен признался "Собеседнику", что Терешкович без конца звонит ему и требует отменить свадьбу. Артист считает, что его экс-избранница может явиться в ЗАГС и сорвать праздник, чего он очень боится.

"От нее можно ожидать всего, чего угодно: и тухлых яиц, и испорченных помидоров..." – заявил Солнцев.

Чтобы избежать скандала, мужчина даже нанял охрану. Это обошлось жениху в 300 тысяч рублей. Солнцев хотел бы, чтобы Терешкович возместила ему эти траты, но понимает, что кроме драки и ссоры от бывшей он ничего не дождется.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что охмурившую Гогена Солнцева бабулю приговорили к смерти.