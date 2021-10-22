"Можно ожидать всего": испугавшийся бывшей жены Солнцев нанял охрану

Бракосочетание эпатажного артиста состоится уже на будущей неделе – 27-ого октября. Сначала молодые отправятся в ЗАГС, а потом будут праздновать торжество в одном из лучших ресторанов столицы. Сейчас Гоген Солнцев тщательно продумывает все детали предстоящего праздника и уже даже закупил десять килограммов черной икры, ведь вторая в жизни свадьба – это не шутка.
При этом мужчина продолжает сохранять главную интригу – личность своей невесты. Имя своей возлюбленной Солнцев хранит в тайне и покажет избранницу общественности лишь на церемонии бракосочетания.
Беспокоит мужчину сейчас лишь то, как поведет себя его бывшая жена, известная своей несдержанностью. Шоумен признался "Собеседнику", что Терешкович без конца звонит ему и требует отменить свадьбу. Артист считает, что его экс-избранница может явиться в ЗАГС и сорвать праздник, чего он очень боится.
"От нее можно ожидать всего, чего угодно: и тухлых яиц, и испорченных помидоров..." – заявил Солнцев.
Чтобы избежать скандала, мужчина даже нанял охрану. Это обошлось жениху в 300 тысяч рублей. Солнцев хотел бы, чтобы Терешкович возместила ему эти траты, но понимает, что кроме драки и ссоры от бывшей он ничего не дождется.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что охмурившую Гогена Солнцева бабулю приговорили к смерти.
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