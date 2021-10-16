Орбакайте шокировала народ танцами с престарелой матерью

15 октября Николай Басков отпраздновал день рождения. Народному артисту Российской Федерации исполнилось 45 лет. По случаю праздника "натуральный блондин" устроил концерт, на котором выступили его коллеги и он сам, а вчера закатил шикарную вечеринку, куда пригласил всех своих друзей.
Многие до сих пор делятся кадрами с мероприятия и пишут певцу приятные слова. Кристина Орбакайте не стала исключением. Дочь Аллы Пугачевой выложила видео с зажигательными танцами с Примадонной и Максимом Галкиным.
В качестве наряда звезда выбрала длинное желтое блестящее платье. На голове она сделала высокий хвост. Свой образ она дополнила украшениями и нежным макияжем.
Поклонники остались в восторге от внешнего вида звезд. Они не смогли оставить пост знаменитости без внимания и написали под ним множество комплиментов.
"Молодцы, девочки (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред."), "Здесь А.Б.с Кристиной одно лицо прям", "Все красивые и веселые", "Так держать", "Кристина умничка! Я ей восхищаюсь", "Какие Вы красивые, приятно смотреть на счастливые лица. Супер!!!", "Какие вы красивые ДЕВОЧКИ! Я вас обожаю!", " Аллуся огонь 🔥 @alla_orfey живи милая еще столько же лет !!! Здоровье вам ! И долгих счастливых лет ! @orbakaite_k", " Вот это песни в наше время были! Аж самой в пляс захотелось", – не смогли сдержать эмоций подписчики.
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