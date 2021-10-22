Правдорубка Кормухина вывела Пугачеву на чистую воду

Так, исполнительница рассказала, что в свое время крепко дружила с Аллой Пугачевой. Она поведала, с чего именно начались их теплые отношения. Ольга Кормухина призналась, что Примадонна отзывалась о ней как о гениальной певице.
Также в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой звезда поделилась тем, какая Алла Пугачева, когда нет рядом "свиты" и поклонников. По словам артистки, певица говорила, что ей было тошно.
Ольга Кормухина не обошла стороной и скандальную тему того, как Примадонна устраняла со сцены своих конкурентов. По словам знаменитости, она "лихо со всеми управлялась".
Отметим, что и саму рок-звезду, как и Аллу Пугачеву, побаивались ее коллеги. Ольга Кормухина призналась, почему ее считают грозой шоу-бизнеса. В свое время она даже получила прозвище "кувалда".
Как писали "Дни.ру", Ольга Кормухина сцепилась в эфире шоу с певицей Азизой. Звезды устроили разборки на повышенных тонах прямо в студии. Не секрет, что коллеги конфликтуют уже давно. Две звезды эстрады не могут забыть былые обиды. Годами назревавший конфликт лопнул, как нарыв, в студии шоу,
Отметим, что Ольга Кормухина всегда была за справедливость. Это всегда давалось нелегко.
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