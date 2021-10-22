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Шоу-бизнес
"Я граней не вижу": корыстный Галкин сцепился с Джигурдой из-за миллионов

"Я граней не вижу": корыстный Галкин сцепился с Джигурдой из-за миллионов

Максим Галкин и эпатажный актер подняли тонкую и пикантную тему заработков в шоу-бизнесе.
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Телеведущий пригласил в свое ютуб-шоу "Музыкалити" Никиту Джигурду и рэпера Kyivstoner. Помимо прочего музыканты поговорили о гонорарах. Известно, что Максим Галкин – один из самых высокооплачиваемых юмористов России. За свои выступления он получает огромные деньги. Также артист ведет корпоративные мероприятия.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Никита Джигурда признался, что ему предлагают миллионы долларов за то, чтобы выступить на странных мероприятиях, а также пойти против определенных персон. Но он на это не соглашается. По словам шоумена, недостаток нынешней культуры в том, что молодое поколение артистов за деньги может сделать все, что угодно.

Актер подчеркнул, что у него же есть та грань, которую он не перейдет. На эти слова довольно эмоционально отреагировал ведущий. Он заявил, что тут вопрос размера гонорара. "Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу", – выпалил Максим Галкин.

Максим Галкин не скрывает, что много трудится и не собирается это делать бескорыстно. Он берет за свои выступления большие деньги. Ведь ему нужно содержать огромный замок в Подмосковье, а также маленьких детей и жену – Аллу Пугачеву. Разумеется, Примадонна зарабатывает и сама, но основной заработок, как можно предположить, лежит на плечах ее супруга.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 10:48 Источник: Ютуб-шоу "Музыкалити" ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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