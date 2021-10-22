"Я граней не вижу": корыстный Галкин сцепился с Джигурдой из-за миллионов

Телеведущий пригласил в свое ютуб-шоу "Музыкалити" Никиту Джигурду и рэпера Kyivstoner. Помимо прочего музыканты поговорили о гонорарах. Известно, что Максим Галкин – один из самых высокооплачиваемых юмористов России. За свои выступления он получает огромные деньги. Также артист ведет корпоративные мероприятия.
Никита Джигурда признался, что ему предлагают миллионы долларов за то, чтобы выступить на странных мероприятиях, а также пойти против определенных персон. Но он на это не соглашается. По словам шоумена, недостаток нынешней культуры в том, что молодое поколение артистов за деньги может сделать все, что угодно.
Актер подчеркнул, что у него же есть та грань, которую он не перейдет. На эти слова довольно эмоционально отреагировал ведущий. Он заявил, что тут вопрос размера гонорара. "Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу", – выпалил Максим Галкин.
Максим Галкин не скрывает, что много трудится и не собирается это делать бескорыстно. Он берет за свои выступления большие деньги. Ведь ему нужно содержать огромный замок в Подмосковье, а также маленьких детей и жену – Аллу Пугачеву. Разумеется, Примадонна зарабатывает и сама, но основной заработок, как можно предположить, лежит на плечах ее супруга.
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