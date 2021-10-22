Фото Михалкова с младенцем на руках произвело фурор

Архивный кадр с отцом опубликовала в своем микроблоге его младшая дочь Надежда. Он был сделан, когда артистка была совсем маленькой.
На трогательной фотографии режиссер трепетно прижимает малышку к груди. Фото Надежда описала очень нежно. Она отметила, что отец по сей день так же крепко ее держит и не хочет отпускать.
По словам наследницы режиссера, снимок очень точно передает их отношения. Надежда поздравила отца с именинами и пожелала ему здоровья.
Присоединилась с теплым словам и жена звезды Татьяна. Снимок произвел фурор среди пользователей соцсети. Они пришли в восторг, оставив режиссеру массу добрых пожеланий. "Долгих лет и крепкого здоровья Никите Сергеевичу", "Очень трогательное фото", – высказались фолловеры.
Напомним, недавно Никита Михалков рассказал о проблемах со здоровьем. Он сообщил, что уже много раз ложился под нож хирурга, чтобы решить проблему с суставом. Под наркозом он провел всего 39 часов. Несмотря на проблемы с самочувствием, режиссер продолжает активно трудиться.
Как писали "Дни.ру", ранее актер Юрий Стоянов раскрыл метод работы режиссера. С ним он работал на фильме "12". По словам звезды, у Никиты Михалкова нет универсальных приемов. Дело в том, что каждый раз они направлены на конкретного артиста и роль.
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