Потерявшая голос Бузова в трусах не может встать: Чуда не бывает

Два дня назад артистка рассказала о том, что потеряла голос. Поклонники принялись серьезно переживать за состояние знаменитости.

Ольга Бузова тут же решила опубликовать истории и попросила прощения у поклонников. Она отметила, что пропадать не собирается и с радостью пообщается с ними с помощью текста и музыки. При этом врач настоятельно порекомендовал ей голосовой покой на три дня.

Поющая ведущая особенно обеспокоена своим состоянием, так как через несколько дней у нее в расписании значится большой сольный концерт. Большая часть билетов уже продана, а подписчики уже давно ждут встречи с любимой звездой. Сможет ли она выйти на сцену – пока остается загадкой. Однако работать дива не перестала даже сейчас.

Накануне она опубликовала фото в шарфе и призналась, что лечится всеми методами. Она поблагодарила поклонников за теплые слова и рассказала, что все произошло крайне не вовремя. При этом она указала, что старается мыслить позитивно. "Чуда не бывает", – написала исполнительница и сообщила, что пока просто следует всем рекомендациям врача и отменяет все встречи, на которых необходимо общаться.

Уже ночью Ольга Бузова отправилась отрабатывать необходимые движения на шесте. Она призналась, что говорить ей нельзя, но работать этот факт не мешает. Исполнительница написала, что после тренировки не может встать. Она сняла себя в зеркале. На поющей ведущей были короткие трусы на высокой посадке, топ и босоножки на каблуках.