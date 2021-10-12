"Все просчитал, сволочь!": Бывшая жена упекает Солнцева за решетку

От любви до ненависти – один шаг. Скандальный фрик Гоген Солнцев сделал из любимой женщины врага.

Король эпатажа Гоген Солнцев едва успел развестись с женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович, а она уже подготовила для него сладкую месть. Пожилая женщина заявила, что аннулировала свое завещание в пользу артиста, чтобы оставить его без штанов. По словам разочарованной разведенки, Гоген Солнцев рассчитывал ухватить прибыльное наследство после ее смерти. "Он все просчитал, сволочь! Но я умнее его!" — выразилась Екатерина Терешкович.

Экс-супруга намерена посадить артиста за решетку, пишет РИА ФАН. Как сообщила женщина, Гоген Солнцев — это альфонс и проходимец, который с помощью гипноза хотел обогатиться за ее счет. Екатерина уже обратилась к адвокатам, чтобы выступить против бывшего избранника в суде. "Я буду добиваться, чтобы он сгнил в тюрьме на нарах", — обозначила свою позицию Терешкович.

Сейчас разгневанная дама планирует завещать все наследство дочери Полине, которой Гоген Солнцев предлагал оставить только ржавый автомобиль. Екатерина не может простить бывшего парнера и надеется, что больше ни одна женщина не пострадает из-за него.



Тем временем эпатажный фрик радуется статусу холостяка и готовится вступить в новые отношения. Как писали "Дни.ру", Гоген Солнцев заявил о поиске второй половинки в инстаграм-аккаунте.