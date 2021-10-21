Посланный лечиться Джигурда показал справку от психиатра

Актер посетил психиатра, и тот вынес свое заключение по поводу душевного состояния звезды. По словам артиста, у него не возникло никаких затруднений в ходе встречи с медиками. Отклонений у звезды не выявили.
Никита Джигурда отметил, что все прошло очень душевно. К тому он заявил, что у него уже есть опыт общения с такими экспертами со времен Советского Союза. Артист добавил, что побывать на подобной встрече и получить справку ему пришлось из-за предстоящей схватки. Идти против контракта он не мог.
Скоро пройдет Никита Джигурда и нарколога. "Я чист", – похвастался эпатажный актер результатами предыдущего посещения этого врача. Он напомнил, что проходил данных специалистов и перед боем с депутатом Виталием Милоновым.
В заключение Никита Джигурда добавил, что встреча на арене станет прекрасным итогом всех негативных высказываний, что делали в его адрес некоторые знаменитости. Он полностью уверен, что "наваляет" противникам в честной схватке. Отара Кушанашвили он и вовсе предупредил о возможном легком сотрясении мозга.
Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин посоветовал Никите Джигурде пойти к психиатру. "Он же сумасшедший, его в психушку надо отправить с его дерьмовым голосом!", – говорил муж певицы Валерии. Актер после этих слов ждет своего обидчика на ринге.
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