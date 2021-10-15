"Вызываю на бой": Джигурда нарывается на драку с Валуевым

Никита Джигурда сделал смелое заявление о желании биться с прославленным боксером.

Артист сообщил, что скоро обнародует ролик, где Николай Валуев обещает подготовить Виталия Милонова к победе за полгода. Никита Джигурда полагает, что спортсмену не хватит и года.

"Я вызываю на бой со мной Колю Валуева", – заявил актер. При этом он добавил, что по лицу и голове его бить не надо. Он решил драться с боксером так же, как и с Виталием Милоновым.

Также Никита Джигурда изъявил желание наподдать Пригожину и Соловьеву. А вот с футболистом Артемом Дзюбой он биться не желает. Он напомнил, что стал один из тех, кто вступился за спортсмена после скандального интимного видео, когда тот "немного подзюбил".

Ранее Никита Джигурда победил Виталия Милонова в третьем раунде в рамках промоушена "Наше дело". Следующим соперником артиста станет Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября.

Как писали "Дни.ру", недавно Иосиф Пригожин на словах выслал Никиту Джигурду в дурдом. Голос артиста он назвал "дерьмовым". После этой скандальной фразы актер и назначил продюсеру поединок.

