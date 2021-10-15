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Шоу-бизнес
"Вызываю на бой": Джигурда нарывается на драку с Валуевым

"Вызываю на бой": Джигурда нарывается на драку с Валуевым

Никита Джигурда сделал смелое заявление о желании биться с прославленным боксером.
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Артист сообщил, что скоро обнародует ролик, где Николай Валуев обещает подготовить Виталия Милонова к победе за полгода. Никита Джигурда полагает, что спортсмену не хватит и года.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Я вызываю на бой со мной Колю Валуева", – заявил актер. При этом он добавил, что по лицу и голове его бить не надо. Он решил драться с боксером так же, как и с Виталием Милоновым.

Также Никита Джигурда изъявил желание наподдать Пригожину и Соловьеву. А вот с футболистом Артемом Дзюбой он биться не желает. Он напомнил, что стал один из тех, кто вступился за спортсмена после скандального интимного видео, когда тот "немного подзюбил".

Ранее Никита Джигурда победил Виталия Милонова в третьем раунде в рамках промоушена "Наше дело". Следующим соперником артиста станет Отар Кушанашвили. Бой состоится в конце октября.

Как писали "Дни.ру", недавно Иосиф Пригожин на словах выслал Никиту Джигурду в дурдом. Голос артиста он назвал "дерьмовым". После этой скандальной фразы актер и назначил продюсеру поединок.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 21:31 Источник: "РБ Спорт" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

Гость896754
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Валуеву надо будет дать орден Подвязки и Бани за непреумышленное убийство на ринге актеришки Джигурды.
Гость878482
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Чем этот человек занимается, кроме драк ?
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