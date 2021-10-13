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Шоу-бизнес
"Мозги вправлю": Высланный в психушку Джигурда жаждет врезать Пригожину

"Мозги вправлю": Высланный в психушку Джигурда жаждет врезать Пригожину

Скандальный актер охвачен стремлением бить. Никита Джигурда готов отдубасить Иосифа Пригожина.
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Спортивный бой между двумя знаменитыми мужчинами состоится со дня на день. Никита Джигурда вызвал на боксерский ринг Иосифа Пригожина. Эпатажный артист не сомневается в своей победе. Он уверен, что продюсеру пойдут на пользу тумаки и болезненные удары. По словам Никиты Джигурды, так его соперник избавится от негативной кармы, а также получит дозу адреналина и всплеск мужских гормонов.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Стало известно, что Иосиф Пригожин на словах выслал своего неприятеля в дурдом. "Он же сумасшедший, его в психушку надо отправить с его дерьмовым голосом!" — процитировал мнение о себе Никита Джигурда. После этой скандальной фразы артист и назначил продюсеру поединок.

Никита Джигурда жаждет врезать оппоненту, но с благими намерениями. "Я ему мозги вправлю, подрихтую лицо, оно станет у него изящнее и худее", — выразился актер. Певица Валерия еще сильнее полюбит своего мужа после битвы, считает музыкант. Кроме того, Никита Джигурда нацелен на сотрудничество с Иосифом Пригожиным. Он хочет покорить его своими эзотерическими стихами и философскими песнями, а потом создать дуэт с Валерией.

Воодушевленный боксер считает, что Иосиф Пригожин недостаточно сделал для своей супруги. Никита Джигурда убежден, что певица Валерия достойна блистать на международной арене, а не только в России.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 19:16 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

комментарии

Ответить:

Гость868955
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Каким-бы Джигурда ни был,но он в разы лучше толстопузого Пригожина,который уже до блевоты надоел со своей костлявиной безголосой.
1

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