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Июнь 15, 2017
просмотры: 123

Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

567

Прохор Шаляпин, Никита Джигурда, Пьер Нарцисс и многие другие знаменитости приняли участие в открытии фитнес-клуба GFitnes на Дубровке. Многочисленные гости вечера признавались после мероприятия, что они получили огромное удовольствие от личного общения со звездами, приятной атмосферы и насыщенной шоу-программы.

Сначала Джигурда порадовал собравшихся своими душевными стихами. Актер рассказал, что регулярно посещает спортзал и держит свое тело в отличной форме. Он всячески поддерживает пропаганду здорового образа жизни. После поэтического выступления Никиты гостей церемонии открытия ждали зрелищные номера тайских боксеров и силовых эквилибристов, выступление команды черлидеров, атлетические феерии на тренажерах и презентация книги Ивана Макарова “Как стать популярным”.

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