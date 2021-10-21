"Упертые бараны": Макаревич обхамил всех невакцинированных

Известный певец выразил противоречивую позицию о том, кто виновен в динамике распространения ковида по стране. Граждане, которым до сих пор не вкололи прививку, как выразился артист, создают одни проблемы для окружающих. Андрей Макаревич убежден, что коронавирус в России удерживается, поскольку народ не хочет подвергаться массовой профилактике заболевания.
"Из-за упертых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза", — решительно выразился вокалист на личной страничке в соцсети. Певец указал условия, которые сформировались ввиду коронавирусных неприятностей: почти безлюдные развлекательные залы, закрытие общепита после разорения, стабильный риск заражения, близость локдауна.
В хамоватой манере Андрей Макаревич взвалил на антипрививочников вину за жизненные неурядицы и людские страдания. Музыкант не пощадил даже тех, кто избежал вакцинации по состоянию здоровья. В итоге народ обрушился на певца за грубость и категоричные суждения. Коронавирус в России хоть и касается всех, но оскорблять соотечественников из-за собственных убеждений — последнее дело. Извиняться перед народом Андрей Макаревич не стал, как бы настойчиво его к этому ни призывали.
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