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Шоу-бизнес
"Упертые бараны": Макаревич обхамил всех невакцинированных

"Упертые бараны": Макаревич обхамил всех невакцинированных

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сорвался на тех, кто отказался от прививки. Коронавирус в России, по его мнению, распространяют невакцинированные.
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Известный певец выразил противоречивую позицию о том, кто виновен в динамике распространения ковида по стране. Граждане, которым до сих пор не вкололи прививку, как выразился артист, создают одни проблемы для окружающих. Андрей Макаревич убежден, что коронавирус в России удерживается, поскольку народ не хочет подвергаться массовой профилактике заболевания.

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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

"Из-за упертых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза", — решительно выразился вокалист на личной страничке в соцсети. Певец указал условия, которые сформировались ввиду коронавирусных неприятностей: почти безлюдные развлекательные залы, закрытие общепита после разорения, стабильный риск заражения, близость локдауна.

В хамоватой манере Андрей Макаревич взвалил на антипрививочников вину за жизненные неурядицы и людские страдания. Музыкант не пощадил даже тех, кто избежал вакцинации по состоянию здоровья. В итоге народ обрушился на певца за грубость и категоричные суждения. Коронавирус в России хоть и касается всех, но оскорблять соотечественников из-за собственных убеждений — последнее дело. Извиняться перед народом Андрей Макаревич не стал, как бы настойчиво его к этому ни призывали.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 13:23 Источник: Вконтакте/Андрей Макаревич ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость882227
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Андрюшка или дурачок, или провокатор. Я думала, он умнее :(
Гость882100
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Честно говоря, никто и ничего не знает о прививках - что это, как это, зачем это. Потому что не понаслышке известны чудовищные результаты прививок. Не хочется об этом говорить. Все делалось впопыхах, очень быстро, в спешке , не успевали за возникающими новыми штаммами. А надо было что-то делать, чтобы спасать жизни. Говорят, что прививка предохраняет от агрессивного течения этой страшной болезни. Возможно. Но далеко не всегда. Так что, невакцинированные люди, которые не заболели, - как они могут заразить кого-то? Это же абсурд. Они соблюдают нормы и правила. Они здоровы. В чем их вина?
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