Моргенштерна признали сыном Васильева: Два гения

Александра Васильева считают гением своего времени. Он всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, искусствовед и историк. Он родился в известной театральной среде, творчество окружало его с детства.
Отец Александра Васильева был народным художником России, членом-корреспондентом Академии Художеств, создавал декорации к постановкам в России и за рубежом. Кто бы мог подумать, что в такой великой семье произойдет странное.
На днях Александр Васильев нашел в себе сходство с... Моргенштерном. Историк моды опубликовал шокирующую новость в своем "Инстаграм". Поклонники ахнули от увиденного. Перед ними предстали два совершенно одинаковых лица – Алишер Валлев и Александр Васильев много лет назад. Как выяснилось, звезды очень похожи.
"Недавно открытое сходство", – написал Александр Васильев.
Фанаты раскритиковали Васильева за проведенную аналогию. Многие отметили, что Моргенштерну далеко до великого историка моды. Нашлись и более оригинальные версии.
"Очень надеюсь, на этом сходство и заканчивается"; "Жаль, что не по воспитанию и вкусу; "Он сын Васильева"; "Два гения"; "Обалдеть!!! Бывает же такое!" – написали фанаты.
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