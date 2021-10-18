Моргештерн вставил зубы по цене элитной машины: Теперь все телки будут мне давать!

Алишер Моргенштерн теперь может похвастаться едва ли не самыми дорогими зубами во всем российском шоу-бизнесе.

Недавно 23-летний рэпер обратился в модный центр эстетической медицины, где ему помогли стать обладателем по-настоящему голливудской улыбки. О том, как проходила процедура и во сколько обошлись новые зубы, Алишер Моргенштерн рассказал на своем ютуб-канале.

Оказалось, что ради красивой улыбки музыканту пришлось провести несколько часов под общим наркозом. Пока мужчина был без сознания, специалисты установили ему белоснежные виниры. Музыкант боялся, что будет все чувствовать, но процедура прошла благополучно. Сейчас блогер не сожалеет о том, что решился на это.

"Теперь все телки будут мне давать!" – с юмором заявил женатый рэпер.

Установка виниров обошлась Моргенштерну в четыре миллиона сто тысяч рублей. За такую сумму можно даже купить элитный автомобиль. Сам музыкант признался, что при желании можно сделать новые зубы и за миллион рублей, однако он уверен, что на этом деле не стоит экономить. В подтверждение своих слов он призвал фанатов посмотреть на зубы других звезд – тогда все станет понятно.

Напомним, Алишер Моргенштерн недавно женился. Свадебное торжество состоялось в последний день лета. Спустя какое-то время рэпера заподозрили в проблемах с молодой супругой, после чего он сыграл еще одну свадьбу.