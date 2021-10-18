"Бочку виски выпили, сломали столы": известный певец рассказал об "оргиях" в замке Пугачевой и Галкина при детях

Выяснилось, что некоторые сплетни имеют под собой основания. В Сети поговаривали, что в замке звездная пара якобы закатывает настоящие оргии. Певица с мужем действительно приглашают к себе друзей и коллег.
Олег Газманов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ приоткрыл завесу тайны. Недавно он посетил одну из вечеринок Примадонны. Он с юмором дал понять, что ничего незаконного или похабного там не происходит. Артист пошутил, что Алла Пугачева и Максим Галкин устраивают у себя посиделки с заказанными массажистками, морем спиртного и дебошами на глазах у детей.
"Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры", – заявил исполнитель. Он добавил, что посидели они хорошо, а вот в конце "похулиганили" в подвале на дискотеке. По его словам, в зале находились с детьми и внуками, а внизу только взрослые.
Уже всерьез Олег Газманов назвал Примадонну прекрасной хозяйкой. Оказывается, звезда радует гостей блюдами собственного приготовления.
Напомним, ранее Алла Пугачева побывала на презентации нового парфюма от Кристины Орбакайте. Певица приехала на праздник дочери без мужа и младших детей. Наследница преподнесла звезде свои духи в специальной черной коробке "с сюрпризом".
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