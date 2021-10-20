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Шоу-бизнес
"Случилось!": Порошина сообщила важную новость на фоне слухов о беременности

"Случилось!": Порошина сообщила важную новость на фоне слухов о беременности

В последнее время Марию Порошину стали активно подозревать в шестой беременности.
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Первые подозрения об интересном положении звезды возникли у поклонников после очередной публикации в инстаграм-аккаунте знаменитости. Людям показалось, что под кардиганом актриса прячет округлившийся живот, и подписчики принялись поздравлять Марию Порошину.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Оказалось, что поздравления напрасны. Актриса не подтвердила слухов, а недавно ее подруга объяснила, что это был архивный снимок, который, к тому же, был сделан на съемках. В настоящее время Порошина не ждет еще одного ребенка.

Сама актриса продолжила игнорировать слухи, а на днях она продемонстрировала подписчикам, что полностью сосредоточена на работе. Многодетная мать опубликовала пост с радостной новостью о начале работы в России международного сервиса Casting Place.

"Наконец-то это случилось!" – объявила счастливая актриса.

Порошина объяснила, что новое творческое комьюнити играет очень важную роль – сервис объединяет таланты и создателей проектов, принося пользу всем участникам. Теперь российским актерам гораздо легче найти хорошую роль и сделать это можно даже без наличия нужных связей. Очевидно, что Порошину открывающиеся перспективы очень радуют.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что женатый актер рассказал о плотском романе с Марией Порошиной.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 октября 2021, 21:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Мария Порошина после родов показала фигуру

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