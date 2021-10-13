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Сериалы
Женатый актер о плотском романе с Порошиной: Дарил цветы и приглашал

Женатый актер о плотском романе с Порошиной: Дарил цветы и приглашал

Артист влюбился в коллегу во время съемок.
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Известный актер Илья Шакунов в свежем интервью признался, что был влюблен в Марию Порошину. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Монтекристо" в 2008 году. В ленте Илья и Мария играли влюбленных.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Шакунов до сих пор с теплотой вспоминает те съемки. На площадку "Монтекристо" артист всегда шел с радостью, ведь там его ждала партнерша – Мария Порошина. При виде актрисы, как признается Шакунов, у него "трепетало сердце".

Илья пытался ухаживать за коллегой по цеху, но взаимности не добился. "Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было", – поделился артист.

Для актера влюбиться в партнершу – дело вполне обычное, говорит Илья Шакунов. Люди, изображающие любовь на площадке, не могут оставаться безразличными друг к другу.

Интерес актера к Марии был заметен окружающим, о знаменитостях судачили. После выхода сериала "Монтекристо" звездам начали приписывать роман. Поговаривали, что ради Марии Порошиной Илья Шакунов оставил жену, актрису Анну Дюкову.

Мария Порошина, в свою очередь, отзывается о коллеге по сериалу "Монтекристо" как о профессионале и хорошем человеке. По словам актрисы, Шакунов – замечательный папа. Мария с улыбкой вспоминает как однажды с коллегами приходила в дом Ильи. Сын и дочь актера с добродушием встречали компанию артистов.

Напомним, Илья Шакунов вот уже 20 лет женат на коллеге по цеху Анне Дюковой. Актер утверждает, что счастлив с избранницей и без ума от нее.

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Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 12:52 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, "Россия 1" ✓ Надежный источник
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