Женатый актер о плотском романе с Порошиной: Дарил цветы и приглашал

Известный актер Илья Шакунов в свежем интервью признался, что был влюблен в Марию Порошину. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Монтекристо" в 2008 году. В ленте Илья и Мария играли влюбленных.
Шакунов до сих пор с теплотой вспоминает те съемки. На площадку "Монтекристо" артист всегда шел с радостью, ведь там его ждала партнерша – Мария Порошина. При виде актрисы, как признается Шакунов, у него "трепетало сердце".
Илья пытался ухаживать за коллегой по цеху, но взаимности не добился. "Я позволял себе дарить цветы, приглашал куда-то, но плотского романа не было", – поделился артист.
Для актера влюбиться в партнершу – дело вполне обычное, говорит Илья Шакунов. Люди, изображающие любовь на площадке, не могут оставаться безразличными друг к другу.
Интерес актера к Марии был заметен окружающим, о знаменитостях судачили. После выхода сериала "Монтекристо" звездам начали приписывать роман. Поговаривали, что ради Марии Порошиной Илья Шакунов оставил жену, актрису Анну Дюкову.
Мария Порошина, в свою очередь, отзывается о коллеге по сериалу "Монтекристо" как о профессионале и хорошем человеке. По словам актрисы, Шакунов – замечательный папа. Мария с улыбкой вспоминает как однажды с коллегами приходила в дом Ильи. Сын и дочь актера с добродушием встречали компанию артистов.
Напомним, Илья Шакунов вот уже 20 лет женат на коллеге по цеху Анне Дюковой. Актер утверждает, что счастлив с избранницей и без ума от нее.
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