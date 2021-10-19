Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной

В конце сентября заговорили о беременности звезды отечественных теленовелл Марии Порошиной. Поводом для появления сплетен стало фото, попавшее в Сеть. В кадре актриса кутается в кардиган крупной вязки. Поклонники заметили, что живот у знаменитости на снимке как-то подозрительно выпирает.
Слухи дошли до Порошиной. Мария комментировать домыслы интернет-пользователей не стала. Между тем высказаться на этот счет решила ее подруга.
"Маша не беременна", – заявила приятельница звезды журналистам на условиях анонимности.
По словам коллеги, Порошина сейчас соблюдает жесткую диету. Осенью, как уверил источник, артистка всегда ограничивает свой рацион. Мария целыми днями на площадке сериала "Медиум". В перерывах между дублями она ест только низкокалорийные блюда. Фото, наделавшее много шума, по словам подруги, архивное и сделано довольно давно.
Мария Порошина, которая 1 ноября отметит 48-летие, активно следит за фигурой. Худеет знаменитость под присмотром специалиста – квалифицированного диетолога. Порошина пьет много воды и ест крохотными порциями каждые три-четыре часа. Артистка избегает слишком жирных и жареных блюд.
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