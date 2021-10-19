Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
партнеры
Вторник
19 октября
Лента новостей
14:16
На Украине призвали пенсионеров готовиться к худшему
14:04
"Живем раздельно": Припавший к бутылке Кончаловский потерял жену
13:58
Травмирован: Козловский оказался на больничном после развлечений с Акиньшиной
13:51
Брак в 16 лет, звездные любовники и страшная болезнь: как жила и уходила актриса Анна Самохина
13:39
"Я всегда брала то, что мне нравится": звезда советского кино призналась в мужском начале
13:35
Ковальчук нарушила данное дочери обещание: Это больно и жестоко
13:29
"Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот
13:20
Гагарина рассказала о затяжной депрессии из-за бывшего мужа: Мучилась четыре года
13:10
Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой
13:07
Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне
13:03
Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной
12:59
В Челябинске пьяная водительница сбила ребенка и уехала
12:45
"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович
12:43
"Задели нерв": Перекошенная мать Оксаны Федоровой всполошила врачей
12:19
"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках
12:13
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
12:10
Раскрыта тайна бросившего жену с младенцем Козловского: Есть проблемы с зависимостью
11:56
Президент заявил о новых выплатах для россиян
11:51
"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой
11:50
"Всегда тянуло друг к другу": Алибасов объяснил любовь Линдеманна к русским женщинам
11:37
Грязный поклеп и козни: Озчивит из "Великолепного века" ответил на серьезные обвинения коллег
11:30
Педофил напал на подростка в Новгороде
11:24
Париж ждет: Собчак поспешила покинуть родину после смертельной аварии
11:19
Молодая жена-еврейка и новые дети: что стало с бывшим мужем-олигархом Брежневой
11:16
Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
11:14
В Карелии поймали подозреваемую в убийстве 9-летней школьницы из Вологды
10:55
"Такого еще не было": муж онкобольной Заворотнюк бежит из России с блондинкой
10:51
"Дегенерация в мозгу": звезду "Мажора" раздуло после коварной болезни
10:49
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,2
10:38
В Красноярске собаки накинулись на восьмилетнюю девочку
10:27
"Держит контроль": поведению Тимати после развода нашли объяснение
10:23
"С возрастом происходит": психиатр вынес вердикт матери Наташи Королевой
10:21
В Амурской области подростки забросали петардами памятник воинам Великой Отечественной
10:19
Известная певица может уехать на нары за кадры с "писающей" Волочковой: Поплатилась за провокацию
10:06
В Красноярском крае пропали две девочки
10:05
Политолог Кортунов сравнил обстановку в мире с преддверием Первой мировой войны
09:47
“Умираю”: слетавшая в космос Пересильд добила Муцениеце
09:41
Эпилептик, грубиян, тиран и убийца: режиссер Грымов назвал правителя России "Антихристом"
09:39
Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым
09:07
"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь
09:04
Молниеносная популярность, неудавшийся брак и переезд из страны: как живет звезда "Рабыни Изауры" спустя 45 лет
09:01
Раскрыт секрет счастливого брака Проскуряковой и обрюзгшего Николаева: Гналась за деньгами
08:40
"Скотина, гони! Я к сыну тороплюсь": Всплыли неожиданные детали смертельного ДТП с Собчак
08:33
Зеленский о желании встретиться с Путиным: В любом формате
06:39
Как живет семья Дональда Трампа
04:08
Не пошел по стопам родителей: как живет красавец-сын Татьяны Лютаевой, о котором ничего не слышно
02:14
В тарелку Елизавете II подсунули дохлого слизняка
00:38
Фомин день: что нельзя делать 19 октября
22:12
Дмитрий Тарасов объявил об уходе
21:39
В Москве неизвестный с газовым баллончиком пытался отнять деньги у бармена
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным
"Это для них команда: "Фас": заявлено о конце Ксении Собчак
Богатые старушки жаждут встречи с его доинством: Кравец готовит новую свадьбу овдовевшего Шаляпина
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос
"Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
Стало известно об уходе Заворотнюк
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной

Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной

Знаменитость подозревают в интересном положении.
прочитано 336 раз

В конце сентября заговорили о беременности звезды отечественных теленовелл Марии Порошиной. Поводом для появления сплетен стало фото, попавшее в Сеть. В кадре актриса кутается в кардиган крупной вязки. Поклонники заметили, что живот у знаменитости на снимке как-то подозрительно выпирает.

ПО ТЕМЕ

Женатый актер о плотском романе с Порошиной: Дарил цветы и приглашал

Надевшая обручальное кольцо Порошина получает поздравления

 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Слухи дошли до Порошиной. Мария комментировать домыслы интернет-пользователей не стала. Между тем высказаться на этот счет решила ее подруга.

"Маша не беременна", – заявила приятельница звезды журналистам на условиях анонимности.

По словам коллеги, Порошина сейчас соблюдает жесткую диету. Осенью, как уверил источник, артистка всегда ограничивает свой рацион. Мария целыми днями на площадке сериала "Медиум". В перерывах между дублями она ест только низкокалорийные блюда. Фото, наделавшее много шума, по словам подруги, архивное и сделано довольно давно.

Мария Порошина, которая 1 ноября отметит 48-летие, активно следит за фигурой. Худеет знаменитость под присмотром специалиста – квалифицированного диетолога. Порошина пьет много воды и ест крохотными порциями каждые три-четыре часа. Артистка избегает слишком жирных и жареных блюд.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 13:03 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раскрыт секрет счастливого брака Проскуряковой и обрюзгшего Николаева: Гналась за деньгами

Пошла в шоу-бизнес специально
Шоу-бизнес

Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым

Актер перекроил внешность и исправил ошибки молодости
Шоу-бизнес

"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Звезда переосмыслила жизнь
Шоу-бизнес

"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой

Певица нажила врагов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем
В России за сутки ковидом заболели 34 325 человек
В России побит абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19

Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Регионы

Педофил напал на подростка в Новгороде
В Красноярском крае пропали две девочки
Под Москвой полицейский ранил девушку из табельного оружия
В Липецке ребенок впал в кому на занятии в бассейне
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+