"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение

Чтобы восстановить картину аварии на трассе в Сочи, стражам порядка нужно присутствие всех свидетелей и других участников случившегося 9 октября. Эксперт сообщил, что будет, если телеведущая начнет игнорировать повестки правоохранителей.
Следователи намерены выяснить, влияло ли ее присутствие в салоне Mercedes на поведение водителя. 19 октября выяснилось, что Ксения Собчак отправилась в Париж. Но скоро ей необходимо явиться в Сочи для следственного эксперимента. По слухам, журналистка улетела во Францию снимать новый выпуск для своего ютуб-канала.
По словам адвоката, если уголовное дело уже возбуждено, то присутствие на допросах всем участникам ДТП обязательно. Перед этим их должны оповестить о явке. Если Ксения Собчак получила повестку и не пришла на допрос без уважительной причины, то ее, как отметил Алексей Иванов, "могут доставить туда силой" – под конвоем.
Как писали "Дни.ру", Mercedes, в котором была теледива, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Второй автомобиль после столкновения отбросило на микроавтобус. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка Volkswagen. Ксения Собчак же поспешила покинуть место аварии, отправившись в аэропорт.
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