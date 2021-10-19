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Шоу-бизнес
"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение

"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение

Адвокат Алексей Иванов высказался о последствиях неявки Ксении Собчак на очередной допрос по делу о смертельном ДТП, участницей которого она стала.
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Чтобы восстановить картину аварии на трассе в Сочи, стражам порядка нужно присутствие всех свидетелей и других участников случившегося 9 октября. Эксперт сообщил, что будет, если телеведущая начнет игнорировать повестки правоохранителей.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Следователи намерены выяснить, влияло ли ее присутствие в салоне Mercedes на поведение водителя. 19 октября выяснилось, что Ксения Собчак отправилась в Париж. Но скоро ей необходимо явиться в Сочи для следственного эксперимента. По слухам, журналистка улетела во Францию снимать новый выпуск для своего ютуб-канала.

По словам адвоката, если уголовное дело уже возбуждено, то присутствие на допросах всем участникам ДТП обязательно. Перед этим их должны оповестить о явке. Если Ксения Собчак получила повестку и не пришла на допрос без уважительной причины, то ее, как отметил Алексей Иванов, "могут доставить туда силой" – под конвоем.

Как писали "Дни.ру", Mercedes, в котором была теледива, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Второй автомобиль после столкновения отбросило на микроавтобус. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажирка Volkswagen. Ксения Собчак же поспешила покинуть место аварии, отправившись в аэропорт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 15:02 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гостьзная госпожу Собчак-никто в стране даже не сомневается, что она капала на мозги водителю и подгоняла его, вынуждая нарушить ПДД
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зная госпожу Собчак-никто в стране даже не сомневается, что она капала на мозги водителю и подгоняла его, вынуждая нарушить ПДД
гость
Пожаловаться Ответить
Почему она позволяет себе вседозволенность? Это уже патология. Видимо ей нужно принудительное лечение. По другому это не обьяснить.
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