Бузова сделала признание о романе с Батрутдиновым

Исполнительница поведала, что же все-таки связывает с коллегой. Ольга Бузова отметила, что они с Тимуром Батрутдиновым отличные друзья. Звезда призналась, что однажды они решили, что для того, чтобы не потерять приятельские отношения, им лучше не переводить их в романтические.
Теледива убедилась на собственном опыте, что дружба между мужчиной и женщиной возможна. Она заверила, что они с комиком не были любовниками. При этом артистка добавила, что о будущем пока не знает.
На вопрос о том, вышла ли бы она замуж за Тимура Батрутдинова, Ольга Бузова ответила, что пока таких предложений не поступало. "Будущее покажет", – заинтриговала певица.
Отметим, что на личном фронте у звезды все не так гладко, как в карьере. Теледива была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но брак просуществовал недолго. Знаменитости расстались с громким скандалом.
Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова некоторое время назад готовилась к свадьбе с возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Однако в начале этого года пара разорвала отношения, опять же, со скандалом. Артистка обвинила избранника в изменах и рукоприкладстве.
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