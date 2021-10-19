Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка

Артистка опубликовала сразу несколько историй и попросила прощения у своих подписчиков. Оказалось, что врач настоятельно рекомендовал ей перестать даже разговаривать на три дня. От "историй" поющая ведущая при этом не отказалась. Она держала подписчиков в курсе всех событий с помощью музыки и текста.
Через несколько дней у Ольги Бузовой запланирован сольный концерт. Большая часть билетов уже продана, а поклонники с нетерпением ждут встречи с кумиром. Сейчас мероприятие под большим вопросом. Все зависит от того, сможет ли знаменитость восстановиться.
Какими средствами будет пользоваться певица, чтобы прийти в себя, пока остается загадкой. При этом, помня о словах Дмитрия Губерниева, некоторые решили предостеречь знаменитость от роковой ошибки. Напомним, тогда в прямом эфире ведущий иронично обвинил поющую коллегу в том, что она якобы злоупотребляет алкогольным напитком.
Теперь лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалев решил дать совет Ольге Бузовой. Он рассказал журналистам "Пятого канала", что народных средств в виде коньяка при лечении стоит остерегаться. По словам музыканта, лучше всего пригласить врача, чтобы он посмотрел связки, так как они могут скрывать серьезные проблемы.
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