"Снова холостой": Сокрушенный предательством Солнцев развелся с женой-пенсионеркой

Эпатажный актер Гоген Солнцев окончательно разорвал отношения с Екатериной Терешкович. Мужчина готов к новой любви.

В семейной жизни 40-летнего артиста и его 66-летней избранницы было немало взлетов и падений. Супруги прожили вместе пять лет, выворачивая интимные подробности своего брака на всю страну. Громкий роман Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович нещадно разрушился после того, как престарелая спутница публично опозорила мужа на ток-шоу. Женщина заявила, что Гоген Солнцев уже давно потерял сноровку в постели и перестал удовлетворять ее запросы.

Слова возлюбленной ранили мужское эго артиста, он воспринял поступок супруги как предательство, поэтому пошел с ней в ЗАГС для расторжения брака. И вот 11 октября Гоген Солнцев показал заветный документ в инстаграм-аккаунте. Блогер подчеркнул, что начинает новую жизнь.

Звездный мужчина решил вновь попытать счастья в личной жизни и объявил о поиске второй половинки. "Снова холостой", — торжественно написал Гоген Солнцев. Сейчас актер готов познакомиться с непьющей девушкой, у которой нет материальных, морально-нравственных проблем и психических отклонений. Будущая партнерша должна быть воспитанной и хранить ему верность. Артист отметил, что возраст для него значения не имеет, а наличие детей у избранницы преградой не будет.

Поклонники поддержали блогера в непростой период жизни и пожелали ему удачи на любовном фронте. "Такому талантищу рядом с бабкой и не место было", "Давно пора было ее послать", "В любом случае все будет хорошо, еще найдете свою ту самую", — обратился народ к Гогену Солнцеву.