Буланова назвала проститутками жертв харассмента: Это стыдно

Татьяна Буланова дала откровенное интервью и рассказала об отношении к жертвам харассмента.

В последнее время женщины по всему миру все чаще признаются в том, что однажды стали жертвами домогательств и унижений. Эта волна превратилась в общемировое движение #metoo.

В обществе есть две позиции по отношению к ним – их жалеют или осуждают, говорят, что они сами притягивают к себе неудачи.

Российская певица Татьяна Буланова осудила таких женщин. Более того, она сравнила их с женщинами легкого поведения. Об этом Буланова рассказала в интервью радио "Комсомольская правда".

По мнению Булановой, не стоит изображать из себя жертву насилия, если много лет назад ты спала с каким-то влиятельным человеком вполне осознанно. Певица отметила, что сама никогда не становилась жертвой домогательств, а возможно, просто не замечала этого.

"Для меня слово харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка", – рассказала Буланова.

Певица добавила, что если уж ты не рассказала об этом тогда, то и не надо поднимать тему спустя много лет. Или же тогда надо было отказывать в интиме.