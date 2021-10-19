"У меня потекло все": возбужденная Собчак приласкала туго затянутый сеткой зад Ивлеевой

Скандальная телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак уже демонстрировала свои способности танцевать стриптиз на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Как выяснилось, на этом светская львица не остановилась и развивала свои навыки и гибкость.
Грацию кошки 39-летняя Ксения Собчак продемонстрировала в новом ютуб-шоу Анастасии Ивлеевой "Королевские кобры". Там блондинка выступила в качестве члена жюри и не только.
Ведущие станцевали вместе горячий танец на сцене. Ивлеева демонстрировала всем свой тверк, а Собчак вилась вокруг нее словно змея и даже пролезла у нее между ног.
Звезды ласкали друг друга и изображали страсть, а Ксения Анатольевна даже несколько раз села на шпагат, шокировав публику.
На Ивлеевой были сетчатые колготки и стринги, а также юбка с белыми перьями, а на Собчак в черном строгом платье с разрезом на бедре. Звезды устроили танцевальный баттл на сцене, видео которого уже распространилось по Сети. Поклонники восхитились умением Ксении Анатольевны.
"Собчак – королева! Просто топовая женщина, у меня потекло все, что могло потечь, и привстало все, что могло привстать", – написали в комментариях к выпуску.
Фанаты были шокированы откровенным поведением Собчак, ведь еще недавно она оправдывалась за смертельное интервью, участницей которого стала. Некоторые подумали, что таким образом светская львица пытается переключить внимание общественности.
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