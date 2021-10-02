"Я вошла в чужую семью": певица Слава призналась в романе с женатым

Певица Слава всегда пользовалась популярностью у мужчин. Оказывается, она могла завести роман даже с женатым мужчиной.

Певица Слава счастлива в браке вот уже целых 20 лет. Казалось, что такая идиллия в жизни Анастасии Сланевской и Анатолия Данилицкого была всегда. Артистка вспомнила, как увела бизнесмена из чужой семьи.

Началось все с того, что еще никому неизвестная начинающая певица осталась одна с маленьким ребенком на руках. Молодая мама совсем не знала, что делать, чтобы прокормить себя и ребенка. Однажды, сидя в ресторане с подругой, к ней подсел ее будущий супруг.

Исполнительницу не смутило обручальное кольцо, но банковская карта и кошелек привлекли внимание с первых же минут их общения. Влюбленные тут же закрутили роман. Слава сама призналась, что ее абсолютно не волновало, что у ее кавалера есть жена и дети.

"Некрасиво об этом говорить, но я вошла в чужую семью. Дети Анатолия не хотят со мной общаться. Прекрасно это понимаю", – рассекретничалась звезда.

Дейстительно, брюнетка так и не смогла наладить отношения с наследниками Данилицкого. Они никогда не поддерживали связь и не были в близких отношениях. Вероятно, с их мамой она тоже никак не контактирует.

Слава признается, что изначально не расчитывала ни на что серьезное. Она поняла, что ее избранник действительно ее любит, когда тот бросил супругу с детьми.