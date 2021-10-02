Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Пятница
1 октября
Лента новостей
02:41
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи
00:23
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве
21:47
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
21:27
"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына
21:21
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице
21:16
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября
21:16
На складе в Новой Москве случился пожар на складе
20:41
В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"
20:37
Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию
20:04
В подмосковном Одинцово нашли два мумифицированных трупа
19:54
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши
19:51
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину
19:31
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть
19:02
Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО в Грузии
18:42
"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе
18:23
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
17:54
"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы
17:50
Тело актера "Глухаря" 22 дня пролежало в морге
17:32
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России
17:21
"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными
17:07
Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака
17:06
Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании
16:49
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
16:27
"Сумасшествие и помешательство разума": внебрачную дочь Пороховщикова предупредили о катастрофе
16:21
Втянуты Рудова, Харламов и Воля: в странной истории с сообщениями о наркотиках поставлена точка
15:42
"Я не ожидала такой реакции": известная актриса взвыла из-за скотского отношения Успенской
15:33
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
15:32
Брал Берлин и мечтал быть актером: как сложилась судьба звезды "Место встречи изменить нельзя" Алексея Миронова
15:06
"Греческое счастье": Миронова с младенцем на руках поделилась личным
14:48
Организм не выдержал: Кристине Асмус стало плохо в пробке
14:42
Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие
14:34
"Живем дальше": Пугачева странно высказалась о смерти мужа Хакамады
14:34
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
14:31
Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
14:17
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
14:09
Брак Гоши Куценко оказался на волоске на фоне череды трагедий
14:04
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
14:00
Барановская рассказала об уходе спивающегося Гордона
13:57
Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь
13:56
"Мозгов вообще нет": Бухаров в ужасе от выходок Гузеевой
13:44
Страдающий от алкоголизма Гордон получил грозное предупреждение: "Он может убить"
13:37
В Румынии при пожаре в больнице погибли 9 человек
13:21
Мистика! Штурм отправила похоронившего жену Шаляпина в церковь
13:21
Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска
13:05
На Украине ждут смерти Путина – журналист Вересень
12:51
"Не могу в это поверить": Копенкина потрясена трагедией Шаляпина
12:35
СМИ: в Новой Москве обрушился загоревшийся склад
12:02
Путин попросил Эрдогана покинуть Сирию – адмирал Эртюрк
12:00
Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева
11:52
Екатерина Климова воссоединилась с экс-мужем Гелой Месхи в особый день
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи

"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи

Лера Кудрявцева выложила пост с грустной новостью в своих социальных сетях. Психолог Александр Кичаев рассказал, как телеведущей пережить потерю.
прочитано 367 раз

Лера Кудрявцева всегда была активным пользователем "Инстаграма". Блондинка каждый день показывала в сторис свою жизнь, а в постах говорила о работе и семье. Поклонники телеведущей за много лет полюбили Бусинку – собачку Кудрявцевой.

ПО ТЕМЕ

"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике

Пропавшую Кудрявцеву нашли в гримерке у похабника

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Звезда так обожала домашнего питомца, что даже брала его с собой на съемки. Так, в архивах до сих пор остались видео Бусинки в гостях на телевезионной премии и на студии.

Вчера бывшая Сергея Лазарева рассказала о том, что Буся, которую певец ей и подарил 11 с половиной лет назад, умерла. В последние годы собачка жила у мамы Леры. Свой комментарий и оценку состоянию Кудрявцевой дал психолог Александр Кичаев.

"Как правило, к питомцам привязываются люди одинокие или же люди, не получающие человеческого внимания, заботу и преданность. Поэтому самый лучший способ – поискать нормальные отношения в человеческом обществе", – высказался врач корреспонденту Дни.ру.

Он убежден, что бессменной ведущей "Новой волны" нужно проанализировать, почему же она так сильно привязалась к питомцу и почему его потеря воспринимается ей как уход члена семьи.

"Ей нужно подумать, чего ей не хватало в семье, почему она так замкнулась на питомце", – дал совет Кичаев.

Он также упомянул, что смерть любимой собаки – это, конечно, тяжело. Нужно время, чтобы успокоиться, и при желании завести, например, кошку или хомячка.

"Это чувство утраты, чувство того, что кто-то ушел, это невосполнимо", – подытожил психолог.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov//Global Look Press/ www.globallookpress.com
2 октября 2021, 02:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой

Коллеги работали вместе
Шоу-бизнес

Убитая горем Кудрявцева хоронит малышку от Лазарева

В семье телеведущей случилась беда
Шоу-бизнес

"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой

Женщина одержала победу
Шоу-бизнес

Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину

Модель сделала прививку

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+