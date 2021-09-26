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Шоу-бизнес
"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике

"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике

Елена Яковлева никогда не меняла имидж. Но тут что-то пошло не так и фанаты не узнали актрису.
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Елена Яковлева всем известна своими яркими ролями в кино. Например, все помнят ее в картине "Интердевочки" или в "Последнем богатыре". Актриса стала популярна именно благодаря фильмам, а не хайпу.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Так, артистку ни разу не видели на ток-шоу, она не попадает в скандалы и практически не дает интервью. Она также скромна и сдержанна в своей внешности. Пересмотрев ее фотографии в молодости, можно заметить, что она всегда была в одном и том же образе и не меняла даже прическу.

Этого точно нельза сказать про ее сына. Напомним, что Дениса, в основном. обсуждают только из-за его внешности. Парень полностью забил себя татуировками. Рисунки можно увидеть даже на лице.

Совсем недавно Яковлева, видимо, решила взять пример с наследника и резко сменила имидж. На ее новой фотографии в "Инстаграме" можно увидеть, что она перекрасилась в блонд и выпрямила волосы. Новая прическа даже зрительно изменила ее черты лица.

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Многие остались довольны. Но некоторые не разделили всеобщей радости и назвали актрису копией Кудрявцевой.

"Извините, но это не вы", "Я вас не узнала, мне не нравится", "На Леру Кудрявцеву похожа, но нам вторая Лера не нужна", "Оооо нет, верните, пожалуйста, прежнюю любимую Елену Яковлеву", – высказались хейтеры.

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Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova /Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 сентября 2021, 12:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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