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Шоу-бизнес
Гормональные нарушения: врач нашел у Аллы Пугачевой серьезные проблемы

Гормональные нарушения: врач нашел у Аллы Пугачевой серьезные проблемы

Алла Пугачева к своим 72 годам прекрасно выглядит и ведет довольно активный образ жизни. Однако не все так гладко.
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Ученый и врач Илья Бурлаковский, который занимается лечением боли в мышцах и суставах, увидел на фотографиях Аллы Пугачевой заметные возрастные изменения. Он уверен, всему виной гормональные нарушения и физиологические изменения.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По мнению врача, у Пугачевой вырос "вдовий горб". Это говорит о сбоях в строении шейного отдела позвоночника.

"Нарушения видны по перенапряженным трапециевидным мышцам", – заявил медик.

Он посоветовал Алле Пугачевой немедленно обратиться к специалистам и пройти процедуру по укреплению шейного отдела позвоночника. При этом медик не сомневается, что Пугачева стабильно ходит на массаж, что временно облегчает ситуацию.

В будущем такие проблемы могут привести к серьезным головным болям и головокружениям.

Стоит отметить, что Бурлаковский работает со многими известными личностями и помог уже сотням людей. К нему за помощью обращались хоккеист Александр Овечкин, шоумен Сергей Светлаков, актер Михаил Пореченков и другие.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Алла Пугачева шокировала публику снимком, на котором предстала без волос. Не секрет, что недавно Пугачева избавилась от привычной многим пышной шевелюры. Теперь на мероприятия она часто надевает самые разные парики. На этот раз артистка сделала себе короткую стрижку.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 17:18 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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