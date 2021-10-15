"Редкие кадры": Пугачеву засняли с Басковым

Юморист поздравил Николая Баскова с днем рождения, опубликовав в своем микроблоге редкий ролик. На кадрах 2012 года певец поет, а ему аккомпанирует Примадонна.
Максим Галкин рассказал, что тем январским вечером они были в гостях у общих друзей. Он отметил, что дуэт получился прекрасным. На видео артист исполняет романс "Только раз бывают в жизни встречи", а Алла Пугачева играет на рояле.
Николай Басков и певица давно дружат. Недавно артист поделился курьезным случаем. На дне рождения Александра Буйнова певец вышел на сцену, достал огнетушитель и начал поливать им всех собравшихся. Алла Пугачева успела убежать, а Лайме Вайкуле не повезло. Как писали "Дни.ру", Никола Басков сжег ей волосы. Звезде потом пришлось их долго восстанавливать.
Напомним, ранее Алла Пугачева посетила презентацию нового парфюма от Кристины Орбакайте. 72-летняя Примадонна прибыла на праздник дочери без супруга и младших детей. Наследница преподнесла знаменитости свои духи в специальной черной коробке "с сюрпризом". Примечательно, что некоторым пользователям Сети проект звезды показался безвкусным.
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