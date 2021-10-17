Прямо из кабинета гинеколога: взлохмаченную Водонаеву сняли полуголой

Теледива закрывала пышную грудь рукой.

Телеведущая Алена Водонаева не раз появлялась на обложках мужских журналов. Для глянца знаменитость начала сниматься, еще будучи участницей реалити-шоу "Дом-2".

В личном микроблоге Алена показала два снимка, созданных в 2007 году. На первом фото знаменитость позирует в прозрачном боди на бретельках, в черных чулках и лодочках на высоком каблуке. На втором снимке она запечатлена топлес. Взлохмаченная Водонаева придерживает обнаженную грудь рукой и кажется растерянной. Рядом с участницей телестройки задумчиво стоит мужичина.

По словам ведущей, фото сделаны во время пикантной фотосессии. Сегодня снимки вызывают у Водонаевой смешанные чувства.

"Мне 25 лет. Господи прости, как будто и не фотосессию для журнала снимаем, в кое что другое )) Агент Провокатор и Verty) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Алена Водонаева.

Телеведущая вспомнила, что приехала тогда в студию прямо из кабинета гинеколога. Алена и муж очень хотели ребенка, поэтому ходили по врачам.

"Первая фотка — я в повседневном, причем еще и от женского доктора приехала на съемку. В то время мы с первым мужем (отец Богдана) очень хотели детей и я часто наведывалась к докторам, тк мы не могли понять, что с нами не так. В итоге помог лишь психолог, кстати", – поделилась звезда.



