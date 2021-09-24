"Хочу тебя": голая Водонаева зажала между ног резвого жеребца

Алена Водонаева любит эпатировать публику и не стесняется выкладывать откровенные кадры.

В своем "Инстаграм" модель и бизнесвумен Алена Водонаева часто публикует фотографии, которые режут глаз ее ненавистникам. В свои 39 лет выпускница шоу "Дом-2" может похвастаться идеальной фигурой.

На днях Водонаева выложила кадры с очередной летней фотосъемки, которые затмили все предыдущие. На снимке она предстала верхом на резвом белом жеребце. Грудь модели была полностью обнажена, интимные зоны она заштриховала в фоторедакторе. Алена Водонаева предстала перед поклонниками в соблазнительной позе с изогнутой спиной и с распущенными волосами, которые романтично развевались на ветру. Также на Водонаевой были широкие классические брюки с высокой посадкой молочного оттенка.

Поклонники впали в экстаз от увиденного. Мужская половина подписчиков завалила Водонаеву откровенными комментариями, многие из которых невозможно опубликовать по соображениям цензуры.

"Самая сексуальная. Хочу тебя"; "Шикарна", – написали фолловеры.

Напомним, несколько лет назад Алена Водонаева снялась в самой горячей фотосессии для журнала MAXIM. Она фотографировалась полностью обнаженной. Эти кадры фанаты и рекламодатели. помнят до сих пор.

