Наделась на забор, как мясо на шампур: от родителей Водонаевой скрывают страшную автокатастрофу

Который день страна обсуждает страшную автоаварию машины, в которой спешила в аэропорт телеведущая Ксения Собчак. А в день премьеры сериала "Чаки" (доступен на канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play) в кинотеатре "Художественный" стало известно об еще одной автокатастрофе – с участием бывшей коллеги Собчак по "Дому-2" Алены Водонаевой.

прочитано 1009 раз