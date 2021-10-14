Наделась на забор, как мясо на шампур: от родителей Водонаевой скрывают страшную автокатастрофу

Вечером 9 октября, автомобиль Mercedes S500, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП со смертельным исходом на 38-м километре трассы между Красной Поляной и Адлером. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находились три человека. В результате удара Volkswagen отбросило на микроавтобус. Находящаяся в нем 35-летняя жительница Подмосковья погибла на месте.
"Все это ужасно, – вздыхает 39-летняя Алена Водонаева. – Я знаю, что это такое, поскольку сама попадала в аварию, о которой никому не рассказывала. Ее фото до сих пор хранятся в старом телефоне, но я не стала их публиковать, потому что боялась, что для родителей (родилась в семье врача-ортопеда Юрия Водонаева и преподавателя экономики в университете Ларисы Водонаевой – Прим. ред.), которые кадры увидят, это будет удар".
Рассказала звезда "Дома-2" и подробности случившегося: "Ситуация была в 2015 году – мы были в гостях у Гуфа (рэпер – Прим. ред.) и выезжали на Киевское шоссе Подмосковья. А там ремонтировали дорогу, но знака не было. И мы въехали в ограничительный забор – автомобиль наделся на него полностью, как мясо на шампур. Мы смогли выпрыгнуть из машины, позвонили Гуфу. Но не смогли ни трактором, ни спецтехникой вытащить ее. Пришлось просто отпиливать и отправлять на свалку вместе с частью забора. А полиция нам даже помогать не стала – просто посмотрели и ехали".
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