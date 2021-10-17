Рэп 8-летнего сына Галкина растрогал россиян до слез

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой поздравили папу с "профессиональным праздником".

17 октября в России отмечается День отца. Лиза и Гарри не остались в стороне и тоже захотели порадовать своего папу на праздник. Максим поделился видео, в котором дети вручают ему самодельные подарки. Сын прочитал трогательный рэп, который вызвал бурю эмоций как у Галкина, так и у его подписчиков, которые буквально растрогались до слез. В дополнение к стихотворным строчкам Гарри вручил папе коллаж из фото с теми же стихами, написанными от руки.

Лиза не стала отставать от брата и подарила папе кролика на счастье, которого сама сделала из бумаги в технике "оригами". Подарок дополнил рисунок, на котором изображена свинка.

Подписчики блога Галкина остались в восторге и умилении от внимательности детей. "Ну какие они замечательные", "Какие же дети необыкновенные! Воспитание на высшем уровне! Как приятно смотреть на них!", "Самые классные из звездных детей", "Ваш сынок, копия вас, с праздником", "Главное, подарки какие, своими руками сделанные, от души.....молодцы, ребятки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее звездные родители шокировали поклонников новым образом дочери. Семья собиралась на праздник к друзьям, для которого все нарядились. Больше всего поклонников обрадовал наряд Лизы, которая выглядела, как настоящая леди.