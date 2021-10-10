Наследница Пугачевой и Галкина изменилась до неузнаваемости

Восьмилетняя Лиза предстала в новом образе. Алла Пугачева и Максим Галкин нарядили наследницу.

Увидев новые фотографии детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, пользователи Сети ахнули от удивления. Еще недавно Лиза и Гарри казались обычной малышней, а сейчас уже вовсю походят на королевских особ. Звездные наследники умеют преподнести себя в свете, а родители умело работают над их имиджем.

В инстаграм-аккаунте Максим Галкин показал, как детей приодели для праздничной поездки к друзьям. Особое впечатление на пользователей Сети произвела Лиза. Из скромной малышки девочка превратилась в настоящую леди. Для нее подобрали роскошный костюм из юбки и жакета с декором из бусин. Пышную шевелюру девочки забрали в хвост, закрепив его массивной заколкой. На пальце девочке красовалось кольцо, как у прекрасной принцессы.

Белокурая красотка смотрела в камеру большими глазами и позировала с одухотворенной улыбкой. Девочка легко вжилась в образ интеллигентной красавицы. Алла Пугачева и Максим Галкин научили дочь производить приятное впечатление со стороны.

Россияне мощно отреагировали на снимки звездных детей. Лиза и Гарри бесповоротно очаровали фанатов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. "Повзрослела Лизонька! Чудо как хороша!", " Ой, ну Елизавета просто как королева маленькая!", "Какая прелесть ваша Лизонька!" — объявил народ.