Крутой потерял связь с тяжелобольным Серовым: Сердце не на месте

Композитор Игорь Крутой признался, что очень переживает за давнего товарища, певца Александра Серова. Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" находится в больнице с ковидом. Медики оценивают состояние Александра Николаевича как тяжелое.
По словам Крутого, ранее он был постоянно на связи с госпитализированным Серовым. Теперь, когда вокалисту "стало туго", у Игоря Яковлевича сердце не на месте – он не может поговорить с приятелем.
Композитор отметил, что много раз советовал певцу привиться от коронавируса. Более того, Крутой и Серов даже ругались по данному поводу. Игорь Яковлевич, который, к слову, вакцинирован от ковида, не смог убедить друга.
Крутой молится за Серова и просит подписчиков по возможности последовать его примеру, а также ставить свечи за здравие певца в церкви. Композитор надеется, что вокалист с божьей помощью скоро пойдет на поправку.
Напомним, у Александра Серова подтвержденная коронавирусная инфекция. У знаменитости поражены легкие. Органы дыхания артиста пострадали на 75%. По данным СМИ, медики поставили Александру Николаевичу вторую степень дыхательной недостаточности. Если состояние Серова усугубится, его введут в медикаментозную кому.
Популярные темы форума
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Админ - голубоой пидооринн !!!
Были бы любовницей богатого мужчины?
чуть не отъехал на свою днюху