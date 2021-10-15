"Саша, держись!": Разин молится за помещенного в реанимацию Серова

Андрей Разин поделился переживаниями в своем микроблоге. Он отметил, что 67-летний певец не прививался от коронавируса, призвав россиян вакцинироваться.
Продюсер рассказал, что в настоящее время подхвативший ковид Александр Серов лежит в реанимации с обширным поражением легких – почти 80%. Артиста подключили к аппарату ИВЛ. По словам Разина, сейчас знаменитость в глубочайшем кризисе.
Продюсер признался, что молит Бога о том, чтобы исполнитель как можно быстрее выздоровел. "Саша, держись! Мы с тобой!", – написал Андрей Разин.
Напомним, ранее стало известно, что состояние Александра Серова ухудшилось. Появилась информация, что певца могут перевести на аппарат ЭКМО.
Как писали "Дни.ру", отрицательную динамику в борьбе с коронавирусом осложняет сахарный диабет Александра Серова. Недуг обострился из-за применения медиками гормональных препаратов. Кроме них, врачи используют в лечении звезды антибиотики. За здоровье артиста молится его экс-супруга Елена Аворес. Женщина рассказала в Сети, что сильно озабочена здоровьем бывшего возлюбленного и забыла все прошлые обиды.
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