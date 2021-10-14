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Шоу-бизнес
Игорь Крутой закрутил роман с продавщицей

Игорь Крутой закрутил роман с продавщицей

В шоу "Пусть говорят" Первого канала вскрылась правда о личной жизни Игоря Крутого.
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Недавно стало известно, что у композитора есть внебрачный сын Яков. Мужчина вышел на связь со знаменитостью. Тест ДНК подтвердил их родство. Игорь Крутой купил наследнику элитное жилье и роскошную машину.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Сына звезде родила его экс-возлюбленная Ирина Мирошникова. Женщина работала продавщицей нижнего белья в магазине, где одевались многие звезды. По словам близкой подруги матери Якова, та не была меркантильной. Интересно, что недолгий роман Игоря Крутого и женщины произошел с подачи известной артистки Валентины Толкуновой.

Сам же композитор не рассказывает о своем внебрачном сыне. Отец же молодого человека, который его воспитывал и переписал на Якова недвижимость, теперь пытается взыскать с него хотя бы часть денег. По словам Сергея Мирошникова, парень знал о родстве с Игорем Крутым еще с 16 лет. К сожалению, сразу после известия о звездном родителе Яков перестал общаться с Сергеем и даже взял фамилию Игоря Яковлевича.

Как писали "Дни.ру", Яков сам скоро станет отцом, а Игорь Крутой – дедушкой. Об этом сообщил Мирошников. "Думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная", – заявил мужчина.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 21:46 Источник: "Пусть говорят" Первый канал ✓ Надежный источник
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Крутой развлекался со свиньей под елкой

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