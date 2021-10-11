Раскрыты сексуальные предпочтения 57-летней Лолиты

Лолита Милявская рассказала, под какую музыку она хотела быть заняться любовью. Артистка призналась на всю страну,

О своих сексуальных предпочтениях знаменитость заговорила не просто так. Она выступила в эфире "Нового радио", так как вошла в число членов жюри конкурса юных певцов "Музыкастинг 4.0". Ее особенно впечатлило выступление группы "Рамбутан". Ее основал гитарист коллектива "Градусы", Арсен Бегляров.

Личный блог музыканта постепенно превратился в страницу группы. Даже само название страницы вдруг стало другим. Лолита Милявская призналась, что обожает инди-поп. Она осознает, что сегодня на отечественной эстраде композиция не станет хитом, но она "качественная". Знаменитость призналась, что под такие мелодии "любовью хорошо заниматься".

В финал конкурса полюбившийся Милявской коллектив не прошел. При этом генеральный директор "Первого Музыкального издательства" отметила, что песню все равно выпустят, и у нее будут все шансы попасть в главные чарты. 11 сентября зрители и эксперты определят, у кого из конкурсантов появится возможность стать новой звездой.

Напомним, недавно СМИ проанализировали размеры пенсий отечественных знаменитостей. Выяснилось, что сегодня Лолита Милявская получает чуть больше 23 тысяч рубле от государства. Никаких доплат за заслуги она не имеет и считает, что все справедливо.

