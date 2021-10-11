"Я просто тварь": Кудрявцева натравила мужа на разгневанного популярного режиссера

В эфире программы "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева вспомнила о ссоре с Сариком Андреасяном. Она прокомментировала ситуацию.



Напомним, не так давно во время одного из мероприятий ведущая прочитала тест, заранее подготовленный редакторами. Одной из самых нашумевших в Сети фраз стала очередная шутка в адрес работ Сарика Андреасяна. Популярный режиссер крайне оскорбился и объявил войну знаменитости.

Сама Лера Кудрявцева призналась, что она вовсе не конфликтный человек, при этом кинодеятель высказался в адрес нее крайне жестко. "Сказал, что я просто тварь", – вспомнила блондинка. Ведущая сообщила, что режиссера много обсуждают, а он выпустил сразу несколько постов о ней.

Все якобы завершилось в тот момент, когда в игру вступил супруг звезды. Игорь Макаров публично обратился к обидчику любимой женщины. Он отметил, что если Сарик Андреасян готов конфликтовать только с женщинами, то он приглашает его встретиться теперь с ним и все обсудить. "Коротко объясню", – предложил спортсмен.

Детали ситуации неизвестны, но, судя по всему, режиссер решил прекратить нападки на Леру Кудрявцеву. Сама она отметила лишь тот факт, что, благодаря мужу, все, наконец, закончилось. Детали ситуации неизвестны, но Андреасян, ранее заявивший о том, что намерен разбираться в деле вместе с юристами, больше не возвращался к вопросу.

