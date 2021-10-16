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Шоу-бизнес
Последовала совету: королева Елизавета II приняла неожиданное решение

Последовала совету: королева Елизавета II приняла неожиданное решение

95-летняя королева Великобритании Елизавета II прислушалась к рекомендациям врачей.
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В следующем году исполнится 70 лет со дня коронации Елизаветы II. Букингемский дворец запланировал грандиозный праздник в честь ее долгого правления. Королева хочет находиться в наилучшем состоянии к юбилею, поэтому она приняла решение отказаться от алкоголя.

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Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Елизавета II больше не пьет свой любимый мартини. Она отдает предпочтение минеральной воде Malvern. Отказаться от алкогольных напитков королеве Великобритании недавно рекомендовали врачи. Как отмечает The Telegraph, Ее Величество никогда не употребляла спиртные напитки в больших количествах.

Кстати, в ноябре Елизавета II примет участие в климатическом саммите COP26 в шотландском городе Глазго. Узнав о том, что представители некоторых стран не приедут на эту встречу, королева возмутилась безразличием мировых лидеров к климату на Земле.

Ранее "Дни.ру" писали о появлении Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Вид королевы встревожил общественность. Они заметили, что Ее Величество теперь передвигается с тростью. Тут же стали распространяться слухи об ухудшении здоровья королевы. Представители Букингемского дворца дали официальный комментарий по этому поводу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 22:21 Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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