"Раздражает мусор": Принц Уильям поразил речью о королевском наследнике

Герцог Кембриджский раскрыл тайну королевской семьи. Принц Уильям сделал признание о ребенке.

Для 39-летнего внука Елизаветы II окружающий мир — далеко не пустой звук. Принц Уильям принимает участие в решении проблем экологии и окружающей среды. Герцог Кембрижский заботится о природе и старается прививать эту тенденцию молодому поколению. В подкасте BBC он сообщил, что его старший сын Джордж уже делает важные шаги к пониманию того, как сильно наша планета нуждается в помощи.

Принц Уильям рассказал, что подрастающий королевский наследник осознал печальное состояние окружающей среды, когда занялся уборкой в школе. Вместе с одноклассниками ребенок стал очищать пространство от отходов. Этот небольшой опыт серьезно повлиял на сознание маленького принца Джорджа. "Недавно я поговорил с ним и понял, что его смущает и раздражает мусор, который появляется в одном и том же месте, причем на следующие же сутки", — заявил отец мальчика.

Герцог Кембриджский считает, что если через 30 лет его сын Джордж по-прежнему будет наблюдать картину постоянного скопления мусора в тех местах, откуда его предварительно убрали, это будет ужасным ударом для планеты. Принц Уильям обеспокоен действиями личностей, которые не желают поддерживать чистоту вокруг. Монарх мечтает о том, что люди осознают великую ценность природы и станут бережнее относиться к экологии.