Вид опирающейся на палку Елизаветы II всполошил народ: Почти не ходит

Выход королевы встревожил народ. Несмотря на свой почтенный возраст, она всегда была крайне бодрой и с радостью посещала официальные приемы. В этом году ей исполнилось 95 лет. При этом многие отметили, что во время последнего выхода Елизавета II оказалась просто неузнаваемой.
В этот раз королева прибыла в центр столицы, чтобы посетить службу в Вестминстерском Аббатстве. При это сама она идти не могла и опиралась на трость. Долгое время бабушка принца Гарри и принца Уильяма передвигалась без всякой опоры, но теперь все изменилось. СМИ тут же опубликовали ряд обзоров на тему.
Официальный комментарий также был дан. Представители заявили, что трость была использована королевой исключительно для удобства, но это никак не связано с медицинскими показаниями. Формулировка напугала публику еще сильнее. Многие тут же задумались, насколько слаба якобы должна быть Елизавета, если для удобства ей необходима опора.
В Сети широко обсуждают состояние здоровья монаршей особы. Публика обеспокоена, но верит в то, что королева должна выйти и публично рассказать о своих неприятностях, если они все-таки имеются. Вся страна молится за здоровье королевы, являющейся символом мудрости и стойкости.
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