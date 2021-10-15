Раскрыта причина расставания принца Уильяма с Кейт Миддлтон

В свое время наследник монаршей династии бросил Кейт Миддлтон. Оказывается, на его решение повлияла королева Великобритании Елизавета II,

Сейчас герцоги Кембриджские демонстрируют гармоничные и крепкие отношения. Но так было не всегда. Однажды принц Уильям решил расстаться с возлюбленной. Прежде, чем сделать это, он долго размышлял и даже обратился за советом к бабушке.

Дело в том, что у принца Уильяма остались очень тяжелые воспоминания о браке его родителей. Развод и последовавшая за ним гибель матери – принцессы Дианы – лишь усугубили эффект, который произвел неудачный брак Чарльза и Дианы на принца. Уильям не хотел повторять ошибку отца и жениться не на той женщине, с которой мечтал бы остаться навсегда.

По словам королевского биографа Кейт Николл, сомнения в выборе возлюбленной у принца Уильяма возникли в 2006 году, когда он учился в Военной Академии. Королева Великобритании призвала внука очень хорошо подумать, прежде, чем делать Кейт Миддлтон предложение руки и сердца.

В итоге в 2007 году Уильям решил расстаться с Кейт Миддлтон. Он заявил девушке, что уходит от нее. Однако, оставшись один, принц осознал, что сделал ошибку. Спустя несколько месяцев они помирились и позже поженились. Напомним, совсем недавно Кейт Миддлтон, облачившись с мини-юбку, показала отличные способности в теннисном турнире.

