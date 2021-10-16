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Шоу-бизнес
"Не ожидала": Облитая помоями Решетова в шоке от дерзкой выходки Тимати

"Не ожидала": Облитая помоями Решетова в шоке от дерзкой выходки Тимати

Артист встал грудью за бывшую любовницу. Тимати влез в грязный скандал с Анастасией Решетовой.
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После разрыва отношений с рэпером Анастасия Решетова столкнулась с нападками злопыхателей. Брюнетку начали обливать помоями, обвиняя в романе с женатым бизнесменом Батыром Агаевым. Супруга предпринимателя впоследствии публично оскорбила модель, из-за чего разразился острый конфликт. Для Тимати это стало своеобразным сигналом, он поспешил помочь экс-партнерше справиться с негативом.

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Артист поставил обидчицу Анастасии Решетовой на место, разместив в Сети дерзкое сообщение. "Дворняжка может надеть на себя хоть все золото мира, но она никогда не станет ланью", — выразился звездный мужчина. Иносказательно он унизил жену бизнесмена, воодушевив пользователей "Инстаграм".

Провокационная выходка рэпера задела за живое Анастасию Решетову. Модель высоко оценила поддержку бывшего избранника. "Я сама не ожидала. Но это по-мужски очень правильно", — поделилась эмоциями знаменитость. По словам брюнетки, Тимати знает о ней истинную правду, поэтому не воспринимает всерьез ложные слухи о ее любовных похождениях.

Напомним, Анастасия Решетова родила от артиста сына вне брака. Маленький наследник рэпера Ратмир отмечает день рождения 16 октября. На днях мальчику исполнится два года. Участвуя в шоу "Холостяк", Тимати отмечал, что всегда будет особенно относиться к женщинам, которые подарили ему детей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 04:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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