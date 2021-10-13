Решетову уличили в подражании жене нового любовника

Не так давно модель приняла ислам. Поклонники заподозрили что она сделала это ради своего нового избранника, которого знаменитость тщательно скрывает.
Поговаривают, что Анастасия Решетова якобы состоит в отношениях с чеченским предпринимателем, экс-депутатом Госдумы Батыром Агаевым. При этом известно, что мужчина женат на писательнице и меценате Эмилии Казанджян.
Фолловеры сообщили ей, что Анастасия Решетова подражает ей, и решили, что экс-избранница рэпера Тимати не сравнится с Эмилией. Сама восточная красавица тоже считает, что модель ей в подметки не годится. "Ей до меня очень далеко", – заявила Казанджян.
Примечательно, что Анастасия Решетова весьма красноречиво подписала один из своих недавних снимков. "Не надо смотреть на меня женатыми глазами", — заинтриговала подписчиков модель.
Напомним, что рэпер Тимати и Анастасия Решетова расстались накануне начала съемок шоу "Холостяк". Музыкант решил участвовать в проекте в тайне от модели. Она до последнего надеялась воссоединиться с возлюбленным, но его поступок стал последней каплей.
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